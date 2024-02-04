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В МЧС напомнили татарстанцам об осторожности в предстоящую непогоду
По прогнозам синоптиков, вечером 4 февраля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что непогода сохранится ночью и днем следующего дня. Так, местами возможны мокрый снег, метель, сильный ветер до 15-18 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы.
В этот период возможно увеличение ДТП, ограничение движения, сход снега и льда с крыш и склонов возвышенностей, обрыв линий электропередачи.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.
Паркуйте свой автомобиль в безопасном месте, не стойте возле слабо закрепленных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.
В случае необходимости звонить по телефону «112».
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