Вечером в Татарстане резко ухудшится погода

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Вечером 4 февраля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что непогода сохранится ночью и днем следующего дня, сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о снеге, мокром снеге, а также метели с ухудшением видимости до 1000 метров, местами — до 500 метров и меньше.

Кроме того, прогнозируются усиления ветра до 15 — 18 м/с, гололед и снежные заносы.

В Гидрометцентре отметили, что непогода местами затронет и Казань.