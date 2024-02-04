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Вечером в Татарстане резко ухудшится погода
Вечером 4 февраля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что непогода сохранится ночью и днем следующего дня, сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупреждают о снеге, мокром снеге, а также метели с ухудшением видимости до 1000 метров, местами — до 500 метров и меньше.
Кроме того, прогнозируются усиления ветра до 15 — 18 м/с, гололед и снежные заносы.
В Гидрометцентре отметили, что непогода местами затронет и Казань.
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