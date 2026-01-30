news_header_top
Происшествия 30 января 2026 15:11

В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности при сильном снегопаде и метели

В МЧС жителям РТ напомнили о мерах безопасности в сильный снегопад и метель, которая ожидается 31 января.

При выходе на улицу рекомендуется быть осторожным, дорогу переходить только в специально разрешенных для этого местах. В случае опасности необходимо позвонить по номеру 112.

Напомним, что завтра ночью и днем в Татарстане ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров и сильная гололедица. Ранее «Татар-информ» писал о том, что в Казани объявили план «Буран».

#непогода в татарстане #метель в татарстане #мчс напоминает
