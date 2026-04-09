Общество 9 апреля 2026 14:25

В МЧС напомнили о мерах безопасности в сильный ветер и грозу

В МЧС напомнили о мерах безопасности при сильном ветре и грозе.

Татарстанцам советуют держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередач. Не рекомендуется парковать рядом с ними свои автомобили. Также не стоит прятаться от сильного ветра у стен домов, потому что с их крыш от порыва могут упасть кровельные материалы. Для пересечения дороги желательно использовать надземные или подземные переходы.

Ранее «Татар-информ» писал, что по сообщению УГМС по РТ, завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Утром и днем местами по республике будет дуть сильный ветер от 15 до 20 м/с. Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможна гроза.

#мчс напоминает #гу мчс рф по рт
В топе
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

8 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
Новости партнеров