Общество 9 апреля 2026 13:31

Синоптики Татарстана предупреждают о ветре до 20 м/с, мокром снеге и грозах

Синоптики Татарстана предупреждают о ветре до 20 м/с, мокром снеге и грозах
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 10 апреля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Утром и днем местами по республике будет дуть сильный ветер от 15 до 20 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Кроме того, в это же время прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке региона – сильные.

Помимо этого, на территории Татарстана возможны грозы, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что погода в республике на текущей неделе будет неустойчивой: метеорологи ожидали осадков, порывистого ветра и постепенное повышение температуры.

читайте также
Синоптики прогнозируют дожди и колебания температур в Татарстане на этой неделе
Синоптики прогнозируют дожди и колебания температур в Татарстане на этой неделе
Небольшой дождь и до +18 градусов прогнозируют в Татарстане 9 апреля
Небольшой дождь и до +18 градусов прогнозируют в Татарстане 9 апреля
#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами #мокрый снег #сильный ветер
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Соцфонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату

Соцфонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату

