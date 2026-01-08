В МЧС напомнили, как обезопасить себя во время тумана и гололеда

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ татарстанцам напомнили, как обезопасить себя во время тумана и гололедицы, ожидающихся 9 января.

Водителям посоветовали избегать поездок на дальние расстояния и лишних маневров. Автолюбителям следует помнить, что туман искажает восприятие дистанции. В этом случае лучше ехать медленнее обычного, держать увеличенное расстояние до других машин и тормозить максимально плавно.

Пешеходам также необходимо проявлять особую бдительность, особенно при пересечении дорог или нахождении рядом с проезжей частью.