Общество 8 апреля 2026 14:27

В МАХ появится возможность публиковать истории и оставлять комментарии

Фото: © «Татар-информ»

В национальном мессенджере МАХ вскоре появятся новые функции – комментарии к публикациям и истории для пользователей, сообщил в интервью RT генеральный директор платформы Фарит Хуснояров.

«Буквально на днях в МАХ появилась отдельная папка "Каналы" с рекомендациями, скоро запустим комментарии, пользователям станут доступны истории, а у авторов появится расширенная аналитика. Это лишь небольшая часть запусков», – отметил Хуснояров.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в MAX насчитывалось 4,7 млн приватных и публичных каналов, включая СМИ, блогеров и лидеров мнений, а общее число подписок превысило 245 миллионов.

