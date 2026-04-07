В MAX появилась лента рекомендаций каналов для удобного поиска авторов

В национальном мессенджере MAX пользователи получили доступ к новой папке «Каналы», где можно познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы. Для работы с лентой рекомендаций требуется обновить приложение, сообщили в пресс-службе компании.

Папка «Каналы» находится в правом верхнем углу экрана в разделе «Чаты». Здесь пользователи могут просматривать описание каналов и подписываться на понравившиеся, нажав «+». Если подписок более 20, отображаются уже выбранные каналы.

По данным компании, в начале апреля в MAX насчитывалось 4,7 млн приватных и публичных каналов, включая СМИ, блогеров и лидеров мнений, а общее число подписок превысило 245 миллионов.