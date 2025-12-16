В MAX появился режим защиты для всей семьи

В национальном мессенджере MAX появился режим защиты для всей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Семейная защита» – это набор настроек в профиле МАХ, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение.

Для установки режима «Семейной защиты» и подключения к нему близких, необходимо:

убедиться, что вы есть в контактах у пользователя, который будет подключен к режиму;

зайти в раздел «Приватность» в профиле и выбрать раздел «Семейная защита»;

нажать на кнопку «Создать защиту»;

появившийся на экране шестизначный код отправить пользователю, которого необходимо подключить.

Владелец защиты может управлять настройками приватности участников – регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть.

Для того, чтобы подключиться к «Семейной защите» потребуется:

зайти в раздел «Приватность» в профиле;

выбрать раздел «Семейная защита»;

нажать на кнопку «Вступить по коду»;

ввести код, который показал или прислал владелец «Семейной защиты».

Код действителен в течение 10 минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился.

Усилить защиту аккаунта в МАХ можно также с помощью двухфакторной аутентификации – метода, при котором вход в профиль подтверждается двумя факторами: кодом из SMS и облачным паролем.

Чтобы ее настроить, необходимо перейти в раздел «Приватность» профиля, придумать пароль и добавить его как второй способ защиты, затем придумать подсказку, которая поможет вспомнить пароль, указать почту и ввести код, который пришел на нее. Пароль должен быть надежным. Минимум одна буква и несколько цифр, а подсказка – неочевидной для злоумышленника.

Ранее в МВД Татарстана рассказали, что в мессенджере MAX гораздо легче выявлять и предотвращать деятельность мошенников. Это связано с тем, что разработчики национального мессенджера активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления злоумышленников.