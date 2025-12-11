news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 декабря 2025 15:38

В МВД Татарстана рассказали, что в MAX легче выявлять мошенников

Читайте нас в
Телеграм
В МВД Татарстана рассказали, что в MAX легче выявлять мошенников
Радис Юсупов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В мессенджере MAX гораздо легче выявлять и предотвращать деятельность мошенников. Это связано с тем, что разработчики национального мессенджера активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления злоумышленников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«Так же, как и WhatsApp*, мошенники пытаются использовать MAX. В то же время есть возможности блокировать эти аккаунты, направлять запросы и получать информацию, поскольку MAX – это отечественная платформа, которая предоставляет информацию правоохранительным органам», – сказал спикер.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

#Мошенничество #МВД по РТ #мессенджер МАХ #мессенджеры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025