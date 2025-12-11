В МВД Татарстана рассказали, что в MAX легче выявлять мошенников

Радис Юсупов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В мессенджере MAX гораздо легче выявлять и предотвращать деятельность мошенников. Это связано с тем, что разработчики национального мессенджера активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления злоумышленников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«Так же, как и WhatsApp*, мошенники пытаются использовать MAX. В то же время есть возможности блокировать эти аккаунты, направлять запросы и получать информацию, поскольку MAX – это отечественная платформа, которая предоставляет информацию правоохранительным органам», – сказал спикер.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена