Из-за массового ДТП на трассе М7 в Татарстане ограничено движение

На трассе М7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, там столкнулись три фуры, два легковых автомобиля и «ГАЗель».

Фото: очевидцы

Произошла массовая авария в районе деревни Хлыстово. По предварительной информации, водитель одной из фур не справился с управлением и она опрокинулась на проезжую часть. Водители остальных машин не успели притормозить и врезались в фуру и друг в друга.

Фото: очевидцы

Как сообщили агентству в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора», автомобили столкнулись на 1013-м километре трассы в сторону Казани.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и дорожных организаций.

Фото: очевидцы

Очевидцы сообщили агентству, что в ДТП есть пострадавшие – три человека, все взрослые. Пока эта информация ждет своего официального подтверждения.

Фото: очевидцы

«Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, исходя из погодных условий», – подчеркнули в «Волго-Вятскуправтодоре».