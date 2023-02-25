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Из-за массового ДТП на трассе М7 в Татарстане ограничено движение
На трассе М7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, там столкнулись три фуры, два легковых автомобиля и «ГАЗель».
Произошла массовая авария в районе деревни Хлыстово. По предварительной информации, водитель одной из фур не справился с управлением и она опрокинулась на проезжую часть. Водители остальных машин не успели притормозить и врезались в фуру и друг в друга.
Как сообщили агентству в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора», автомобили столкнулись на 1013-м километре трассы в сторону Казани.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и дорожных организаций.
Очевидцы сообщили агентству, что в ДТП есть пострадавшие – три человека, все взрослые. Пока эта информация ждет своего официального подтверждения.
«Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, исходя из погодных условий», – подчеркнули в «Волго-Вятскуправтодоре».
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