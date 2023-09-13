В массовом ДТП на объездной Зеленодольска в Марий Эл погибли два человека

Накануне на 95-м км автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» Волжского района произошло массовое ДТП, где погибли два человека. Об этом сообщают в Telegram-канале УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Напомним, страшная авария произошла вчера в районе семи часов вечера.

Как выяснилось, 42-летний водитель внедорожника Geely Atlas выехал на встречку, где совершил касательное столкновение с Nissan Bluebird, которая в свою очередь выехала на встречку и врезалась в КАМАЗ. Автомобиль Geely Atlas, продолжив движение по встречной полосе, лоб в лоб столкнулся с Kia Optima и Mitsubishi.

В результате ДТП двое пассажиров Nissan Bluebird в возрасте 40 лет и и 41 года скончались на месте до приезда медиков.

Водители автомобилей Geely Atlas, Nissan Bluebird, Kia Optima и Mitsubishi с серьезными травмами госпитализированы.