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В Марий Эл на объездной Зеленодольска произошло массовое ДТП, есть погибшие
Сегодня вечером в Волжском районе республики Марий Эл произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.
По предварительным данным, на трассе фура столкнулась с тремя легковушками. В ведомстве отметили, что есть погибшие и пострадавшие.
На место выехал начальник УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Юрий Есипов, следственно-оперативная группа.
Объезд данного участка в сторону Казани в настоящее время осуществляется через Волжск.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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