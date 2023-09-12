В Марий Эл на объездной Зеленодольска произошло массовое ДТП, есть погибшие

Сегодня вечером в Волжском районе республики Марий Эл произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

По предварительным данным, на трассе фура столкнулась с тремя легковушками. В ведомстве отметили, что есть погибшие и пострадавшие.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

На место выехал начальник УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Юрий Есипов, следственно-оперативная группа.

Объезд данного участка в сторону Казани в настоящее время осуществляется через Волжск.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.