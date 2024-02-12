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В массовой гонке «Лыжня России» приняли участие около 15 тыс. казанцев
В Казани в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие около 15 тыс. человек. Наибольшее количество лыжников собралось на новой площадке в ЛБК «Мирный» – 5,3 тысячи. Об этом сообщили в мэрии столицы республики.
Помимо этой площадки, старты прошли в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме Казанки по ул.Гаврилова, в акватории озера «Комсомольское» в Дербышках и на стадионе «Локомотив» в Юдино.
Кроме того, были организованы площадки и на территориях школ, чтобы каждый учащийся смог принять участие в забеге рядом с домом.
Также по традиции были награждены подарками и памятной медалью самый взрослый и самый молодой участник массовой гонки – ими стали 9-летняя Ксения Громова и 74-летний Мударис Хикматуллин.
Напомним, соревнования прошли во многих районах Татарстана. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».
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