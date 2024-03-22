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В марте в Татарстане зарегистрировали 25 случаев кори
За март 2024 года в Татарстане зарегистрировано 25 случаев кори – это на шесть случаев больше аналогичного периода прошлого года. Так, в марте 2023 года корью заболели 19 человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
В ведомстве также отметили, что число заболевших корью в 18-й школе Казани увеличилось до тринадцати, из них 12 учеников и один учитель.
Напомним, в четверг, 14 марта, стало известно, что в 18-й школе Казани первоклассник заболел корью, еще у пятерых человек диагноз был под вопросом. Об этом подробно рассказывал «Татар-информ».
«Специалистами Управления проведено санитарно-эпидемиологическое обследование очага кори в школе №18. Привито по эпидемическим показаниям 70 человек, что составляет 60% от общего числа контактных лиц, 14 человек проверили свой иммунитет и в вакцинации не нуждаются, остаются не привитыми 32 человека по причине отказа», – добавили в ведомстве.
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