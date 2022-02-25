В марте еще на шести остановках в Казани появятся солнечные электростанции

К середине марта еще шесть остановок в Казани будут оснащены системами солнечных электростанций. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Новые информационные табло появятся на остановках «улица Зорге» (в обоих направлениях), «улица Дементьева» (в сторону центра), «Педагогический университет» (в сторону цирка), «улица Чишмяле» (в сторону улицы Сахарова), а также «Тандем» (в сторону центра), сообщили в Комитете по транспорту Казани.

В настоящее время такие табло работают на 10 остановках города: «Энергетический университет», «Станция метро «Козья слобода», «Улица Чуйкова», «Жилой массив «Дружба», «Разъезд Восстания», «Братьев Касимовых» и на двух остановках «10-й микрорайон». Из них пять были установлены в этом месяце.