В Казани до февраля еще на пяти остановках установят табло на солнечных батареях

До 1 февраля еще на пяти остановках общественного транспорта в Казани появятся новые информационные табло на солнечных батареях. Так, накануне обновленный вариант был установлен на улице Декабристов — на остановке «Энергоуниверситет» в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

За оставшиеся дни января новое оборудование появится на остановках «Станция „Метро Козья Слобода“» (по улице Чистопольская), «Улица Чуйкова» (в сторону улицы Амирхана), «Жилой массив „Дружба“» (в сторону улицы Восстания), «Улица Восстания» (по проспекта Ибрагимова), «Разъезд Восстания» (в сторону Горьковского шоссе).

Первая такая батарея была установлена на остановке рядом с казанским цирком в 2020 году. Работа велась в тестовом формате, а после успешного проведения эксперимента такие табло начали работать на других остановках городского транспорта. Сейчас ими оснащены четверть остановок столицы РТ.

В декабре 2021 года в городе были обновлены остановки трамваев №5 и 5а, о чем сообщало ИА «Татар-информ».