В Роспотребнадзоре объяснили, что риск завоза оспы обезьян в Татарстан минимален

Риск завоза оспы обезьян в Татарстан сведен к минимуму. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«На сегодня риски завоза оспы обезьян в республику минимальны. Потому что авиасообщение с теми странами, где регистрируется эта инфекция, сведено на нет», – отметила она.

Любовь Авдонина подчеркнула, что это заболевание не такое заразное, как, например, коронавирус или холера.

«Чтобы заболеть нужен непосредственный контакт с больным человеком, с его выделениями из корочек, которые образуются на коже», – добавила заместитель главного санитарного врача республики.

Традиционно сохраняется риск завоза инфекций, которые переносят комары – это лихорадка Зика и малярия. Нередко жители республики заболевают в жарких стран, единичные случаи завоза инфекции иногда случаются, это касается малярии.