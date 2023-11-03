В марафоне по продвижению на маркетплейсах приняли участие 400 татарстанцев

400 жителей Татарстана приняли участие в бесплатном обучающем форум-марафоне, где изучали инструменты увеличения продаж на электронных торговых площадках. Он проходил в формате онлайн и организован Центром «Мой бизнес».

«С каждым месяцем растет количество предпринимателей и самозанятых, торгующих на ведущих российских маркетплейсах. Соответственно рост прибыли во многом зависит от грамотного использования имеющихся инструментов продвижения и рекламы своих товаров, а также умения анализировать статистику продаж и тренды. Именно на освоение этих знаний нацелена новая серия форум-марафонов “PRO_Маркетплейс”», – отметила первый замминистра экономики РТ – директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

В течение двух недель предприниматели, самозанятые и жители Татарстана, планирующие начать работу на маркетплейсах, подробно изучили такие темы, как SEO-оптимизация карточек товара, рекламные инструменты для привлечения новых покупателей, стратегия продвижения и анализ статистики продаж. Для закрепления знаний, эксперты на основе реальных примеров проводили анализ карточек товара и разбирали допущенные ошибки, сообщает Минэкономики РТ.

Бесплатный обучающий форум-марафон «PRO_Яндекс Маркет» стал третьим из четырех запланированных марафонов серии «PRO_Маркетплейс» по продвижению продукции татарстанских предпринимателей на ведущих маркетплейсах России. Завершающий серию марафон «PRO_KazanExpress» пройдет с 13 по 27 ноября.

Подать заявку на участие можно на Цифровой платформе МСП.РФ. Первые два форума охватили около 1000 представителей малого и среднего бизнеса.

Онлайн-обучение реализовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики РТ. Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.