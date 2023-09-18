Эксперты: Компании, которые не освоили онлайн-продажи, не имеют перспектив для роста

По итогам второго квартала 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса, торгующих на маркетплейсах и в интернет-магазинах, выросли на 63%

В 2023 году объем интернет-рынка вырастет на 30%

Интернет-торговля в России установила новый рекорд: по итогам второго квартала 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса, торгующих на маркетплейсах и в интернет-магазинах, выросли на 63%.

За первые шесть месяцев 2023 года общее число покупок в интернет-магазинах выросло на 20% по сравнению с предыдущим полугодием, а покупателей в интернете стало на 6% больше. Сейчас каждая четвертая покупка на рынке непродовольственного ретейла в России приходится на интернет-торговлю. На маркетплейсах покупает каждый второй россиянин, 50% из них используют несколько разных площадок.

По прогнозу экспертов Data Insight, в 2023 году объем рынка вырастет на 30% – до 7,4 трлн рублей. И динамика роста сохранится надолго. Поэтому эксперты предупреждают: торговые компании, которые до сих пор не освоили онлайн-каналы продаж, не имеют перспектив для роста.

В Татарстане действует первая в России региональная программа развития электронной торговли

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике последовательно ведется работа по развитию инфраструктуры электронной торговли и обеспечению благоприятных условий для выхода татарстанских предпринимателей на этот самый быстрорастущий рынок. В 2021 году правительством республики была принята первая среди регионов России программа развития электронной торговли. Благодаря реализации этой программы выручка татарстанских продавцов в каналах интернет-торговли за 2022 год выросла вдвое и достигла 50,37 млрд рублей. Также практически в два раза (+96,6%) в Татарстане увеличилось количество продавцов на маркетплейсах.

По итогам 2022 года количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в Татарстане выросло на 41,5% – до 6911. При этом общее число объектов инфраструктуры интернет-торговли в республике увеличилось на 44,5% – до 12,3 тыс.

Это предоставляет возможность татарстанским покупателям, в том числе из сельской местности, быстрее приобретать и получать товары, произведенные как в Татарстане, так и за его пределами. В свою очередь татарстанские предприниматели получают более легкий доступ к возможности продавать свои товары на территории всей России. Тем самым они увеличивают свою прибыль, развивают бизнес, создают новые рабочие места.

В январе 2023 года Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал новую программу развития отрасли на 2023-2025 годы. Документ нацелен на расширение конкурентных преимуществ Татарстана на стратегически важном рынке, вовлечение еще большего количества предпринимателей в интернет-каналы продаж и увеличение скорости доставки самого широкого спектра товаров для жителей республики.

Фарид Абдулганиев: «Для каждого третьего татарстанского продавца, торгующего на маркетплейсах, этот вид деятельности стал основным или единственным источником дохода»

«Как результат – по итогам первого полугодия 2023 года количество татарстанских селлеров увеличилось еще на 18% – до 53 865. Для каждого третьего татарстанского продавца, торгующего на маркетплейсах, этот вид деятельности стал основным или единственным источником дохода», – отметил помощник Раиса РТ, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«Татарстан стал первым регионом, где власти полностью закрыли потребности предпринимателей по всем вопросам, связанным с выходом на маркетплейсы. В марте 2021 года был создан уникальный для России Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко», при непосредственной помощи которого более 10 тысяч татарстанских предпринимателей и самозанятых вышли на маркетплейсы и начали успешные продажи, в том числе 6300 – в 2022 году», – сказала исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина.

«Мы хотим помочь вырастить в Татарстане новых звезд интернет-торговли»

В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно со специалистами Министерства экономики РТ разработали меры поддержки по вопросам реализации товаров через маркетплейсы. В этот пакет мер региональных мер поддержки входят пять направлений. В аппарате омбудсмена РТ рассказали обо всех подробно.

Размещение товаров татарстанских продавцов на ведущих российских маркетплейсах. Услуга доступна для юридических лиц (ООО, ИП, КФХ) и самозанятых.

В рамках оказания данной услуги ЦЭТ выделяет предпринимателю личного аккаунт-менеджера, который помогает зарегистрировать личный кабинет на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет или KazanExpress, настроить наиболее подходящую схему логистики и сервисы продвижения товаров. Специалисты ЦЭТ в профессиональной фотостудии помогут создать фотоконтент для карточек товаров и будут сопровождать предпринимателя до организации первой поставки.

В марте 2021 года был создан уникальный для России Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко»

Программа повышения квалификации по работе на маркетплейсах. Услуга доступна для юридических лиц (ООО, ИП, КФХ).

«Чтобы сохранить лидерские позиции в отрасли интернет-торговли, необходимо формирование новых компетенций для татарстанских сельхозпроизводителей, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Нужны кадры, которые хорошо разбираются в специфике интернет-торговли, – отмечает Инесса Яруллина. – Специально под эти цели по поручению Центра «Мой бизнес» специалистами ЦЭТ были разработаны обучающие модули по направлению «Аккаунт-менеджер» по работе с одним из четырех выбранных маркетплейсов – Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и KazanExpress».

В образовательную программу входит изучение специфики работы выбранного маркетплейса, регистрация личного кабинета, создание карточек товара с SEO-оптимизацией названия и описания, изучение основных логистических моделей работы с маркетплейсом, применение маркетинговых инструментов, автоматизация работы, внутренняя аналитика, работа с отчетами и т.д.

Предприниматель может сам пройти обучение или отправить своего сотрудника. Обучение будет проходить в очном порядке в режиме видеоконференций. Общее время обучения – 18 часов. Прошедшим аттестацию по итогам обучения будут выдаваться удостоверения государственного образца по повышении квалификации.

Обучение для самозанятых, которые планируют самостоятельно торговать на маркетплейсах. Услуга включает в себя обучающий модуль для физических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Татарстан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для работы на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и КazanExpress с получением по итогам сертификата участника, свидетельствующего об окончании обучающего модуля в объеме 16 академических часов.

В ходе обучения самозанятые ознакомятся с основными трендами российского рынка e-Commerce, зарегистрируют личный кабинет на маркетплейсах, определят наиболее выгодную для себя логистическую схему, создадут карточки товаров, проведут их SEO-оптимизацию для привлечения покупателей. С помощью экспертов ЦЭТ обучающиеся проведут разбор ошибок в описаниях товаров, создании описания товара, научатся использовать маркетинговые инструменты продвижения товаров и внутреннюю аналитику по продажам на маркетплейсе.

На данный момент идет прием заявок и формирование групп для прохождения обучающих модулей.

Форумы-марафоны по продвижению продукции на маркетплейсах. Данная услуга доступна для юридических лиц (ООО, ИП, КФХ), самозанятых и физических лиц. В рамках бесплатных двухнедельных обучающих форум-марафонов его участники проходят все этапы от регистрации личных кабинетов на маркетплейсах до отгрузки товаров и начала продаж.

«Обучающие форумы-марафоны для всех желающих татарстанцев, которые хотят начать свой бизнес на маркетплейсах, мы начали проводить в 2022 году совместно с Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данная практика была отмечена федеральной премией «Мой бизнес» как лучший образовательный проект. Эксперты отметили высокую конверсию по выходу участников образовательного проекта на маркетплейсы: из 1700 прошедших в 2022 году обучение 1200 вывели товары на онлайн-площадки, что составляет 70%», – рассказала Инесса Ярулина.

Инесса Яруллина: «С помощью марафонов мы хотим помочь вырастить в Татарстане новых звезд интернет-торговли»

«С ростом конкуренции на маркетплейсах предпринимателям и самозанятым все труднее “самотеком” вывести свой товар в бестселлеры. Чтобы добиться успеха, сейчас очень важно знать и уметь использовать многочисленные инструментами аналитики и продвижения товаров, которые предоставляют маркетплейсы. Именно на это нацелена новая серия обучающих форумов-марафонов «PRO Маркетплейс». С помощью марафонов мы хотим помочь вырастить в Татарстане новых звезд интернет-торговли», – подчеркнула Инесса Яруллина.

Первый обучающий марафон серии «PRO Маркетплейс» прошел в августе текущего года. В нем приняли участие 526 татарстанцев, которые получили навыки по продвижению своих товаров на маркетплейсе Wildberries.

C 18 сентября по 2 октября пройдет форум-марафон по продвижению продукции татарстанских предпринимателей на маркетплейсе Ozon.

Также в октябре-ноябре планируется провести форум-марафоны по продвижению продукции на маркетплейсы Яндекс.Маркет и KazanExpress. Регистрация для участия в форум-марафоне осуществляется через авторизацию на сайте МСП.рф.

«Пройти обучение могут все желающие, зарегистрированные на территории Республики Татарстан. Призываю всех заинтересовавшихся воспользоваться этим предложением и получить конкурентные преимущества перед предпринимателями из других регионов, где такой программы обучения нет», – подчеркнул Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Мастер-классы по развитию интернет-торговли «Формула успеха в e-Commerce». Данная мера поддержки нацелена на повышение информированности предпринимателей из муниципальных районов Татарстана об имеющихся возможностях увеличения продаж через канали интернет-торговли.

Выездные мастер-классы «Формула успеха в e-Commerce» планируется провести в сентябре-октябре 2023 года в Лаишеве, Кукморе, Нижнекамске, Бугульме, Арске, Зеленодольске, Менделеевске, Набережных Челнах и Казани. Все участники мастер-классов получать сертификаты.

Подробную информацию по данной и другим региональным мерам поддержки предпринимателей по вопросам реализации товаров через маркетплейсы можно узнать в Центре электронной торговли «Маркетплейс.Легко» по телефону (843) 222-9-222 или на сайте https://www.ecom.tatar/.

Фотографии предоставлены пресс-службой Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

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