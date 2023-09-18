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Эксперты: Компании, которые не освоили онлайн-продажи, не имеют перспектив для роста
Татарстан стал первым регионом, где власти закрыли потребности предпринимателей по выходу на маркетплейсы. По итогам первого полугодия 2023 года количество татарстанских селлеров увеличилось на 18%. О темпах роста интернет-торговли и мерах поддержки предпринимателей, развивающих продажи в интернет-каналах, – в материале «Татар-информа».
В 2023 году объем интернет-рынка вырастет на 30%
Интернет-торговля в России установила новый рекорд: по итогам второго квартала 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса, торгующих на маркетплейсах и в интернет-магазинах, выросли на 63%.
За первые шесть месяцев 2023 года общее число покупок в интернет-магазинах выросло на 20% по сравнению с предыдущим полугодием, а покупателей в интернете стало на 6% больше. Сейчас каждая четвертая покупка на рынке непродовольственного ретейла в России приходится на интернет-торговлю. На маркетплейсах покупает каждый второй россиянин, 50% из них используют несколько разных площадок.
По прогнозу экспертов Data Insight, в 2023 году объем рынка вырастет на 30% – до 7,4 трлн рублей. И динамика роста сохранится надолго. Поэтому эксперты предупреждают: торговые компании, которые до сих пор не освоили онлайн-каналы продаж, не имеют перспектив для роста.
В Татарстане действует первая в России региональная программа развития электронной торговли
По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике последовательно ведется работа по развитию инфраструктуры электронной торговли и обеспечению благоприятных условий для выхода татарстанских предпринимателей на этот самый быстрорастущий рынок. В 2021 году правительством республики была принята первая среди регионов России программа развития электронной торговли. Благодаря реализации этой программы выручка татарстанских продавцов в каналах интернет-торговли за 2022 год выросла вдвое и достигла 50,37 млрд рублей. Также практически в два раза (+96,6%) в Татарстане увеличилось количество продавцов на маркетплейсах.
По итогам 2022 года количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в Татарстане выросло на 41,5% – до 6911. При этом общее число объектов инфраструктуры интернет-торговли в республике увеличилось на 44,5% – до 12,3 тыс.
Это предоставляет возможность татарстанским покупателям, в том числе из сельской местности, быстрее приобретать и получать товары, произведенные как в Татарстане, так и за его пределами. В свою очередь татарстанские предприниматели получают более легкий доступ к возможности продавать свои товары на территории всей России. Тем самым они увеличивают свою прибыль, развивают бизнес, создают новые рабочие места.
В январе 2023 года Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал новую программу развития отрасли на 2023-2025 годы. Документ нацелен на расширение конкурентных преимуществ Татарстана на стратегически важном рынке, вовлечение еще большего количества предпринимателей в интернет-каналы продаж и увеличение скорости доставки самого широкого спектра товаров для жителей республики.
«Как результат – по итогам первого полугодия 2023 года количество татарстанских селлеров увеличилось еще на 18% – до 53 865. Для каждого третьего татарстанского продавца, торгующего на маркетплейсах, этот вид деятельности стал основным или единственным источником дохода», – отметил помощник Раиса РТ, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
«Татарстан стал первым регионом, где власти полностью закрыли потребности предпринимателей по всем вопросам, связанным с выходом на маркетплейсы. В марте 2021 года был создан уникальный для России Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко», при непосредственной помощи которого более 10 тысяч татарстанских предпринимателей и самозанятых вышли на маркетплейсы и начали успешные продажи, в том числе 6300 – в 2022 году», – сказала исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина.
«Мы хотим помочь вырастить в Татарстане новых звезд интернет-торговли»
В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно со специалистами Министерства экономики РТ разработали меры поддержки по вопросам реализации товаров через маркетплейсы. В этот пакет мер региональных мер поддержки входят пять направлений. В аппарате омбудсмена РТ рассказали обо всех подробно.
Размещение товаров татарстанских продавцов на ведущих российских маркетплейсах. Услуга доступна для юридических лиц (ООО, ИП, КФХ) и самозанятых.
В рамках оказания данной услуги ЦЭТ выделяет предпринимателю личного аккаунт-менеджера, который помогает зарегистрировать личный кабинет на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет или KazanExpress, настроить наиболее подходящую схему логистики и сервисы продвижения товаров. Специалисты ЦЭТ в профессиональной фотостудии помогут создать фотоконтент для карточек товаров и будут сопровождать предпринимателя до организации первой поставки.
Программа повышения квалификации по работе на маркетплейсах. Услуга доступна для юридических лиц (ООО, ИП, КФХ).
«Чтобы сохранить лидерские позиции в отрасли интернет-торговли, необходимо формирование новых компетенций для татарстанских сельхозпроизводителей, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Нужны кадры, которые хорошо разбираются в специфике интернет-торговли, – отмечает Инесса Яруллина. – Специально под эти цели по поручению Центра «Мой бизнес» специалистами ЦЭТ были разработаны обучающие модули по направлению «Аккаунт-менеджер» по работе с одним из четырех выбранных маркетплейсов – Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и KazanExpress».
В образовательную программу входит изучение специфики работы выбранного маркетплейса, регистрация личного кабинета, создание карточек товара с SEO-оптимизацией названия и описания, изучение основных логистических моделей работы с маркетплейсом, применение маркетинговых инструментов, автоматизация работы, внутренняя аналитика, работа с отчетами и т.д.
Предприниматель может сам пройти обучение или отправить своего сотрудника. Обучение будет проходить в очном порядке в режиме видеоконференций. Общее время обучения – 18 часов. Прошедшим аттестацию по итогам обучения будут выдаваться удостоверения государственного образца по повышении квалификации.
Обучение для самозанятых, которые планируют самостоятельно торговать на маркетплейсах. Услуга включает в себя обучающий модуль для физических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Татарстан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для работы на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и КazanExpress с получением по итогам сертификата участника, свидетельствующего об окончании обучающего модуля в объеме 16 академических часов.
В ходе обучения самозанятые ознакомятся с основными трендами российского рынка e-Commerce, зарегистрируют личный кабинет на маркетплейсах, определят наиболее выгодную для себя логистическую схему, создадут карточки товаров, проведут их SEO-оптимизацию для привлечения покупателей. С помощью экспертов ЦЭТ обучающиеся проведут разбор ошибок в описаниях товаров, создании описания товара, научатся использовать маркетинговые инструменты продвижения товаров и внутреннюю аналитику по продажам на маркетплейсе.
На данный момент идет прием заявок и формирование групп для прохождения обучающих модулей.
Форумы-марафоны по продвижению продукции на маркетплейсах. Данная услуга доступна для юридических лиц (ООО, ИП, КФХ), самозанятых и физических лиц. В рамках бесплатных двухнедельных обучающих форум-марафонов его участники проходят все этапы от регистрации личных кабинетов на маркетплейсах до отгрузки товаров и начала продаж.
«Обучающие форумы-марафоны для всех желающих татарстанцев, которые хотят начать свой бизнес на маркетплейсах, мы начали проводить в 2022 году совместно с Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данная практика была отмечена федеральной премией «Мой бизнес» как лучший образовательный проект. Эксперты отметили высокую конверсию по выходу участников образовательного проекта на маркетплейсы: из 1700 прошедших в 2022 году обучение 1200 вывели товары на онлайн-площадки, что составляет 70%», – рассказала Инесса Ярулина.
«С ростом конкуренции на маркетплейсах предпринимателям и самозанятым все труднее “самотеком” вывести свой товар в бестселлеры. Чтобы добиться успеха, сейчас очень важно знать и уметь использовать многочисленные инструментами аналитики и продвижения товаров, которые предоставляют маркетплейсы. Именно на это нацелена новая серия обучающих форумов-марафонов «PRO Маркетплейс». С помощью марафонов мы хотим помочь вырастить в Татарстане новых звезд интернет-торговли», – подчеркнула Инесса Яруллина.
Первый обучающий марафон серии «PRO Маркетплейс» прошел в августе текущего года. В нем приняли участие 526 татарстанцев, которые получили навыки по продвижению своих товаров на маркетплейсе Wildberries.
C 18 сентября по 2 октября пройдет форум-марафон по продвижению продукции татарстанских предпринимателей на маркетплейсе Ozon.
Также в октябре-ноябре планируется провести форум-марафоны по продвижению продукции на маркетплейсы Яндекс.Маркет и KazanExpress. Регистрация для участия в форум-марафоне осуществляется через авторизацию на сайте МСП.рф.
«Пройти обучение могут все желающие, зарегистрированные на территории Республики Татарстан. Призываю всех заинтересовавшихся воспользоваться этим предложением и получить конкурентные преимущества перед предпринимателями из других регионов, где такой программы обучения нет», – подчеркнул Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
Мастер-классы по развитию интернет-торговли «Формула успеха в e-Commerce». Данная мера поддержки нацелена на повышение информированности предпринимателей из муниципальных районов Татарстана об имеющихся возможностях увеличения продаж через канали интернет-торговли.
Выездные мастер-классы «Формула успеха в e-Commerce» планируется провести в сентябре-октябре 2023 года в Лаишеве, Кукморе, Нижнекамске, Бугульме, Арске, Зеленодольске, Менделеевске, Набережных Челнах и Казани. Все участники мастер-классов получать сертификаты.
Подробную информацию по данной и другим региональным мерам поддержки предпринимателей по вопросам реализации товаров через маркетплейсы можно узнать в Центре электронной торговли «Маркетплейс.Легко» по телефону (843) 222-9-222 или на сайте https://www.ecom.tatar/.
Фотографии предоставлены пресс-службой Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей
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