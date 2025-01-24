В Мамадышском районе заработала ледовая переправа

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Мамадышском районе открылась ледовая переправа по маршруту Соколка – Новый Закамский. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Длина переправы равна 1100 метрам, а максимальная допустимая нагрузка достигает 3,5 тонны.

Сотрудники Центра ГИМС проинструктировали работников переправы, проверили документы, спасательные средства, пункты обогрева, наличие песка и толщину льда.

Отметим, что это вторая ледовая переправа, открытая в республике. «Татар-информ» рассказывал, что сегодня днем открылась переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые. Благодаря открытию трассы через Волгу путь от Зеленодольска до Нижних Вязовых сокращается примерно на 70 километров.