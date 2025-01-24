«Расстояние сократилось на 70 км»: открылась переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня открылась ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые.

Перед открытием провели специальные учения: по замыслу тренировки, на Волге при движении по ледовой переправе автомобиль с двумя пассажирами превысил допустимую скорость, выехал за пределы полосы движения и частично провалился под лед.

Алгоритм действий в таких ситуациях четкий: о происшествии немедленно сообщают в дежурно-диспетчерскую службу. Работники переправы с помощью подручных средств фиксируют автомобиль, чтобы он полностью не ушел под воду, буксировочным тросом крепят его к трактору. Пожарные деблокируют автомобиль, извлекают из салона двух пострадавших, эвакуируют их на берег и передают в руки работников скорой.

«Главные цели этих учений – подготовка спасательных формирований к действиям по предупреждению и ликвидации последствий происшествий, усовершенствование практических навыков инспекторского состава ГИМС во взаимодействии с другими формированиями, проверка готовности к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций», – рассказал руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Сергей Евсеев.

Сразу после учений сотрудники ГИМС произвели замеры толщины льда. Сейчас она составляет от 30 до 35 см, что позволяет открыть движение по льду легковых автомобилей массой до 2,5 тонны. Скорость проезда по ледовой дороге допускается не выше 20 км/ч, при движении по переправе необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 м.

Двери машины должны быть приоткрыты, а ремни безопасности отстегнуты. Благодаря открытию трассы через Волгу путь от Зеленодольска до Нижних Вязовых сокращается примерно на 70 километров.