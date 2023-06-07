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Воины Древнего Рима и мушкетеры впервые соберутся на «Битве эпох» в Мамадышском районе
В августе в селе Средние Кирмени Мамадышского района Татарстана впервые пройдет фестиваль исторической реконструкции «Битва эпох». Об этом во время встречи с журналистами сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«На фестивале будут представлены несколько исторических эпох. Там можно будет посмотреть на воинов Древнего Рима, стрельцов, мушкетеров и многих других. Это будет яркое шоу, которое пройдет рядом с Кирменским городищем. Мероприятие состоится 12-13 августа», – пояснил Иванов.
Напомним, что пару недель назад Мамадышский район посетил Казань со своей культурной программой, о чем писал ранее «Татар-информ».
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