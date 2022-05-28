В Мамадышском районе в ряде дворов завершается укладка асфальта по проекту «Наш двор»

В Мамадышском районе Татарстана в семи дворах проводится укладка асфальта благодаря президентскому проекту «Наш двор», на некоторых территориях работы подходят к завершению. В этом году в муниципалитете отремонтируют 12 дворовых территорий.

Одна дворовая территория будет обновлена в поселке совхоза «Мамадышский» в Красногорском сельском поселении и 11 дворов подлежат ремонту в Мамадыше.

«В программу в этом году вошли 12 дворовых территорий 21 многоквартирных домов. В семи дворах уже идут работы. Сейчас строители занимаются демонтажом, асфальтированием и освещением», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Старшая по дому № 101 по ул. Ленина в Мамадыше Айгуль Гаязова рассказывает, что жильцы очень рады тому, что несмотря на относительно молодой возраст дома, он был включен в программу проекта. По ее мнению, красота должна начинаться с улицы и двора, и быть не только в квартире, которой живешь.

«Жильцы очень рады тому, что увеличилась территория детской площадки, так как в нашем доме очень много молодых семей и много детей. Кроме того, увеличилась территория для парковки. Огромный плюс, что организаторы программы пришли не с готовой схемой двора, а со схемой, в которую были включены пожелания жителей. Так что благоустройство двора стало совместным проектом», — поделилась Айгуль Гаязова.

Сейчас в данном дворе асфальтируется основная дорога во дворе, пешеходная дорожка для жителей, тротуары, увеличивается территория детский площадки, появляется парковочный карман, за счет этого увеличивается количество парковочных мест, устанавливаются малые архитектурные формы.

В общей сложности на ремонт 12 дворов Мамадышскому район выделено 83,6 млн рублей, из них на дорожные работы 72,4 млн рублей, на освещение и малые архитектурные формы по 5,6 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по программе «Наш двор» дорожные работы ведутся в 416 дворах, при этом в 140 из них они уже близятся к завершению. Всего в этом году по республике планируется привести в порядок 1200 дворовых территорий.