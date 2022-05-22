В 416 дворах Татарстана организован ремонт дорог по программе «Наш двор»

В Татарстане по программе «Наш двор» дорожные работы ведутся в 416 дворах, при этом в 140 из них они уже близятся к завершению. Всего в этом году по республике планируется привести в порядок 1200 дворовых территорий.

Об этом на совещании в Доме Правительства региона заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова. Провел мероприятие Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчицы, на сегодняшний день выполнение плановых работ по Татарстану составляет 17%. В 338 дворах ведутся работы по установке наружного освещения, уровень выполнения равняется 11%.

Высокий процент выполнения и хорошую динамику по дорожным работам отмечаются в Казани (процент выполнения 23%, динамика за неделю — 16%), Набережных Челнах (процент выполнения 23%, динамика — 17%), Лениногорском районе (процент выполнения 35%, динамика — 5%), а также в Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Бавлинском, Зеленодольском и Мамадышском районах.

Вместе с тем в 13 муниципалитетах процент выполнения и динамика за неделю ниже среднего по республике. Это Чистопольский, Альметьевский, Заинский, Елабужский, Нижнекамский и другие районы.

Начиная с 28 апреля также организованы работы по установке оборудования в благоустраиваемых дворах. Оборудование устанавливается в семи дворах Казани, четырех дворах Набережных Челнов и четырех дворах Лениногорского района, а также в трех дворах Альметьевского, двух дворах Зеленодольского и двух дворах Мамадышского районов.

Отдельно представитель Фонда «Институт развития городов РТ» остановилась на динамике обращений от жителей по программе «Наш двор». С начала 2022 года поступило 3486 обращений, в том числе с 23 апреля — 2030.

Из-за большого числа обращений два муниципальных образования не успевают отвечать на запросы граждан в установленные сроки, которые составляют от одного до трех рабочих дней, — это Казань и Зеленодольский район.

Семь муниципалитетов удерживают высокий (более 80%) уровень лояльности граждан. Это Альметьевский, Чистопольский, Лениногорский, Елабужский, Нижнекамский и Бугульминский районы, а также город Набережные Челны, добавила Венера Камалова.