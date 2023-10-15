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В Мамадышском районе реализовали новую инициативу по поддержке семей бойцов СВО
Семьи участников специальной военной операции на Украине, жены и дети погибших военнослужащих — уроженцев Мамадыша побывали в Набережночелнинском дельфинарии. Экскурсия состоялась по инициативе муниципалитета района.
Неделей ранее глава района Анатолий Иванов поручил отделам исполкома включиться в процесс организации досуговых и развлекательных мероприятий для детей военных, даже если те не проживают сейчас в Мамадышском районе.
«Если их папа — наш земляк, значит, и ответственность за них несем мы», — отметил глава муниципалитета.
Посещение дельфинария и обед для первых 40 пассажиров организовал отдел образования. Уже на этой неделе такое же количество юных мамадышцев и их сопровождающих в Автоград повезет отдел культуры исполкома района.
«Мы давно мечтали попасть в дельфинарий. Для младшей дочери эта экскурсия стала первой, даже поездку в автобусе она восприняла как большое приключение. Конечно, девочки много фотографировались, папа получил большой и яркий отчет, порадовался за нас», — рассказала об эмоциях многодетной семьи супруга военного Алия Галиева.
Приглашение в дельфинарий в течение осени получат все семьи участников спецоперации из Мамадышского района.
В пресс-службе муниципалитета также отметили, что помимо решения бытовых проблем в семьях военнослужащих на территории Мамадыша для них организуют большое количество мероприятий. «Администрация также содействует в организации поездок семей в РКБ и ДРКБ», — поделились с «Татар-информом» в пресс-службе.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Центральной мечети Мамадыша открылся еще один волонтерский центр «Неугомонные сердца».
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