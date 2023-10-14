В Центральной мечети Мамадыша открылся еще один волонтерский центр «Неугомонные сердца»

На базе Центральной мечети Мамадыша начал работу еще один волонтерский центр в поддержку участников спецоперации. Он получил название «Тынгысыз йорэклэр» («Неугомонные сердца»). По словам активистки Розалии Исхаковой, по чьей инициативе и появился центр, название соответствует характеру активистов.

«Рядом со мной уникальные люди, с каждым днем их становится больше в моем окружении. У них огромное, беспокойное, отзывчивое сердце», — заявила волонтер.

Волонтерский центр уже объединил несколько десятков женщин-мусульманок, некоторые из них оказывали помощь армии и раньше — в стенах православного храма преподобной Ксении Римляныни. Там первыми освоили схемы плетения маскировочных сетей.

«В мечети есть возможность прерваться на намаз, вслух читать молитвы во время работы. Очень надеемся, что к нашему делу присоединится молодежь. Тогда кроме патриотического воспитания мы сможем дать ей еще духовно-нравственное», — рассказывают «Тынгысыз йорэклэр».

В пресс-службе Мамадышского района «Татар-информу» сообщили, что администрация помогает решать бытовые проблемы военнослужащим и их семьям. В частности, власти района помогают с газификацией домовых владений.

«Мы также раздаем льготные билеты, которые гарантируют бесплатное посещение 12 социальных объектов. Также они имеют право на бесплатный проезд в транспорте. Кроме того, каждому военнослужащему, который возвращается в отпуск, положены материальная помощь в размере 10 тыс. рублей и „солдатский набор“. Сейчас еще и начали выдавать утепленные камуфляжные костюмы», — уточнили в администрации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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