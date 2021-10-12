Во дворах в Мамадыше вновь начнет работать мобильный пункт вакцинации от Covid-19

В Мамадыше со среды, 13 октября, возобновит работу пункт вакцинации от коронавируса, который будет располагаться во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщает газета «Нократ» со ссылкой на местную районную больницу.

Отмечается, что конкретные точки пребывания мобильного пункта обсуждаются с руководством ЦРБ. Решение было принято из-за того, что в местной больнице выстроилась очередь из желающих привиться от Covid-19.

Сообщается, что медики будут выезжать на предприятия и организации района для проведения вакцинации в трудовых коллективах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.