В Мамадыше пройдет реставрация бывших номеров купца Шагиахметова

Скриншот документации

В Мамадыше отреставрируют выявленный объект культурного наследия по ул.Советской. Во второй половине XIX века здесь располагались номера купца Шагиахметова. Итогами историко-культурной экспертизы поделился Комитет Татарстана по охране ОКН.

Напомним, что бывшие гостиничные номера были признаны выявленным объектом культурного наследия в конце 2023 года. Как отмечалось в документации, в настоящее время объект не используется. Здание является муниципальной собственностью и закреплено за местным краеведческим музеем. Площадь двухэтажного объекта составляет 414,8 квадратного метра.

Согласно проведенному исследованию, часть конструкций здания находится в ограниченно работоспособном состоянии, а лестницы, крыша и одна стена в подвале — в аварийном. В деревянных конструкциях выявлены следы грибка и гнили, разрушения и трещины в отделочном слое, деформация досок карниза, разрушение и выпадение кирпичной кладки, утрата объема лестничной клетки и другие повреждения.



Эскизным проектом предусмотрено восстановление лестницы и ее исторического положения. Она будет металлической, а ступени — деревянными, уложенными по цементно-песчаной стяжке. Также будут устроены дополнительные перегородки, устроен тамбур на первом этаже, раскрыты заложенные оконнные и дверные проемы для естественного освещения и проветривания помещений.

Уточняется, что проект поможет восстановить исторический облик здания, а также выявить и принять меры для сохранения подлинных элементов объекта культурного наследия, восстановить утраченные части. К примеру, будет восстановлена отделка фасада, проведен локальный ремонт поврежденных участков штукатурки, инъецирование трещин, вычинка и докомпоновка фрагментарно разрушенных участок стен в перевязку с существующей кладкой и принять ряд других мер.

В рамках благоустройства территории будет устроена отмостка по периметру здания и восстановлены ворота.