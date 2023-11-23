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В Мамадыше выявлен новый объект культурного наследия — «Здание, в котором размещались номера купца Шагиахметова». Здание, находящееся сейчас в собственности муниципалитета, относится ко второй половине XIX века. Результаты экспертизы опубликовал Госкомитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание принадлежало мамадышскому купеческому сыну И.А.Нехезину, где в 1865 году он предполагает пристройку каменного двухэтажного дома с подвалом и воротами. Позже оно перешло во владение купца Шагиахметова. Новый владелец расширил первоначальное строение двухэтажной кирпичной пристройкой. На первом этаже расположились торговые помещения, а на втором — гостиничные номера. Сам же купец жил во флигеле, который находился во дворе. С новым пристроем здание приобрело Г-образную форму.

В советские годы дом был национализирован. Сначала продолжал использоваться в качестве гостиницы, однако затем на первом этаже заработал магазин. Как предполагают исследователи, в этот период был утрачен балкон над главным входом.

За время эксплуатации архитектурный облик здания и его планировка менялись: закладывались проемы на первом этаже, организованы новые оконные проемы, утрачено несколько исторических крылец, менялись двери и кровля, демонтирован аварийный боковой пристрой с лестницей и проходом в номера. В настоящее время объект не используется.

Подводя итоги исследования, эксперт отмечает, что здание имеет историческую ценность как подлинный источник информации о социальной и духовной культуре русской провинции; архитектурно-градостроительную ценность — объект сохранил целостность и подлинность основных конструкций, гармонично включен в исторический центр Мамадыша; культурологическую ценность.