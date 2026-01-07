news_header_top
Общество 7 января 2026 17:00

В Мамадыше отметили Рождество Христово на центральной площади

Сегодня жители и гости Мамадыша собрались на центральной площади города, чтобы вместе отпраздновать один из главных православных праздников – Рождество Христово.

С праздником мамадышцев поздравил глава Мамадышского муниципального района Вадим Никитин.

«Пусть светлый праздник Рождества принесет с собой надежду, добро и веру в лучшее. Желаю вам и вашим близким мира, радости, добра. Пусть в новом году исполняются самые заветные мечты, а в сердцах всегда живет любовь и взаимопонимание!» – отметил Вадим Никитин.

К поздравлениям присоединились настоятель храма преподобной Ксении Римляныни отец Олег Малышев и председатель районного общества русской культуры Николай Егоров.

Праздничные мероприятия продолжились концертной программой, мастер-классами, играми для детей и традиционными рождественскими хороводами, подарив всем присутствующим настоящее ощущение чуда и семейного тепла.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

#Мамадышский район
