В Мамадыше открылся новый пляж на берегу Камы

На берегу Камы в Мамадыше открылся пляж. Он расположен на территории дома отдыха и окружен сосновым лесом, рассказали в Госкомитете Татарстана по туризму.

В прошлом году проект получил субсидию на развитие инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На побережье установили металлическую лестницу для спуска к нему, проложили пешеходные дорожки, оборудовали территорию кабинками для переодевания. Помимо этого, средства направили на закупку спасательного инвентаря, всего необходимого для медпункта, на лежаки и зонтики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом сезоне в республике официально работают более 50 пляжей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.