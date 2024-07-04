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В Мамадыше открылся новый пляж на берегу Камы
На берегу Камы в Мамадыше открылся пляж. Он расположен на территории дома отдыха и окружен сосновым лесом, рассказали в Госкомитете Татарстана по туризму.
В прошлом году проект получил субсидию на развитие инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На побережье установили металлическую лестницу для спуска к нему, проложили пешеходные дорожки, оборудовали территорию кабинками для переодевания. Помимо этого, средства направили на закупку спасательного инвентаря, всего необходимого для медпункта, на лежаки и зонтики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом сезоне в республике официально работают более 50 пляжей.
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