В Мамадыше может появиться улица в честь экс-депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина

В Мамадыше планируют назвать улицу именем экс-депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина, который ушел из жизни в июне этого года. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердил глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

По словам руководителя, такая выдающаяся личность однозначно заслуживает памяти, однако какая именно улица это будет, пока неизвестно. «Такое решение будет принято в рамках заседания Совета района», — уточнили в администрации муниципалитета.

На одном из последних заседаний района 27 июня депутаты во главе с Анатолием Ивановым почтили память Фатиха Сибагатуллина минутой молчания, после глава района сказал теплые слова об ушедшем из жизни депутате.

Фатих Сибагатуллин скончался 24 июня на 73-м году жизни. В девяностые он руководил сельским хозяйством республики, затем — Нурлатским районом, после отстаивал интересы республики в Государственной Думе РФ.

Проститься с ним пришли глава Фонда безопасности дорожного движения РТ Рифкат Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, главы муниципалитетов, в том числе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, о чем ранее сообщал «Татар-информ».