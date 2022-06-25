«Сибагатуллин был личностью, оставившей в жизни Татарстана заметный и важный след»

В Казани сегодня простились с выдающимся человеком, знаковой фигурой для Татарстана - Фатихом Сибагатуллиным. В девяностые он руководил сельским хозяйством республики, затем – Нурлатским районом, после – отстаивал интересы республики в Государственной Думе РФ. Как провожали в последний путь Фатиха Сибагатуллина – в репортаже «Татар-информа».

Траурная церемония прошла во Дворце земледельцев, что стало символичным, ведь Фатих Сибагатуллин более 6 лет руководил сельским хозяйством Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Он внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства Татарстана»

Фатих Сибагатуллин скончался 24 июня на 73-м году жизни. Траурная церемония прошла во Дворце земледельцев, что стало символичным, ведь Сибагатуллин более 6 лет руководил сельским хозяйством, причем в годы, когда шло становление Республики Татарстан – девяностые.

В актовом зале дворца не было свободного места. Заняты были места в зале, многие даже не смогли в него попасть и наблюдали за церемонией из проходов широко распахнутых дверей. Президент Татарстана Рустам Минниханов, который первым в республике выразил соболезнования в связи со смертью Фатиха Саубановича, не смог прибыть на церемонию – он находился в командировке в Якутии. В зале можно было заметить его брата – главу Фонда безопасности дорожного движения РТ Рифката Минниханова, глав муниципалитетов, в том числе мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и главу Зеленодольского района Михаила Афанасьева, бывших и действующих депутатов Госдумы, с которыми он много лет отстаивал интересы республики на федеральном уровне, руководителей крупных компаий из различных секторов экономики. Попрощаться пришли и те, кто не занимает высоких постов, но посчитал нужным отдать дань памяти.

Минтимер Шаймиев выразил соболезнования семье Сибагатуллина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед началом церемонии к семье Фатиха Саубановича подошли Государственный Советник Республики Татарстан, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, чтобы выразить свое сочувствие.

Открыл церемонию прощания министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. «Общественность провожает в последний путь человека с широкой душой и большим сердцем. Он был прекрасным аграрием, внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства Татарстана», – сказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, заняв пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики в 1990 году, затем возглавив Нурлатский район, Сибагатуллин разработал и внедрил инновационные методы в растениеводстве, которые позволили получить высокую урожайность зерновых и кормовых культур, обеспечить гарантированную кормовую базу для животноводства.

Марат Зяббаров: «Его уход из жизни – это большая потеря для всей республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зяббаров также упомянул, что при непосредственном участии Сибагатуллина была разработана концепция развития животноводства Татарстана. «Он постоянно сотрудничал с научными и образовательными учреждениями стран Ближнего Востока, Америки, Центральной Европы в области научного скотоводства и коневодства. Все мы помним его неподдельную любовь к лошадям. Деловые и человеческие качества, высокое чувство ответственности за дело, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание. Его уход из жизни – это большая потеря для всей республики», – подчеркнул минимтр.

Выразив соболезнования родным и близким Фатиха Сибагатуллина, министр передал слово Председателю Госсовета Фариду Мухаметшину.

«Он содействовал поступательному развитию республики и ее народу»

Руководитель парламента сообщил, что весь вчерашний вечер ему поступали телефонные звонки и телеграммы с соболезнованиями. «Республиканскую общественность постигла большая утрата – ушел из жизни видный государственный и политический деятель, доктор ветеринарных наук, профессор, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики, бывший глава Нурлатского района, депутат Госсовета и Госдумы, патриот своего народа и своей республики Фатих Саубанович. Мы все глубоко скорбим по поводу его неожиданной кончины», – заявил Мухаметшин.

Фатих Сибагатуллин на протяжении 11 лет руководил Нурлатским районом, при нем муниципалитет достиг высоких показателей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что Фатих Сибагатуллин на протяжении 11 лет руководил Нурлатским районом, при нем муниципалитет достиг высоких показателей, социально-экономического и инфраструктурного развития, был передовым в агропромышленном производстве.

«С 2007-го по 2021-й год, три созыва, он избирался депутатом Государственной Думы от Татарстана. Имея большой личный опыт, являлся одним из наиболее грамотных и последовательных защитников отечественных сельхозпроизводителей. Много внимания уделял экологической безопасности и разумному природопользованию, умело защищал интересы татарстанских избирателей и работал по привлечению федеральных средств в экономику республики», – отметил глава парламента.

С 2007-го по 2021-й год, три созыва, Сибагатуллин избирался депутатом Государственной Думы от Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета охарактеризовал Фатиха Сибагатуллина как энергичного, целеустремленного, беззаветно любящего свою родину человека. «Он всемерно содействовал поступательному развитию республики и ее народу, многое делал для улучшения качества жизни земляков. Уверен, что память о нем, о его добрых делах навсегда останется в сердцах татарстанцев. Он был увлеченной личностью, прожил яркую и насыщенную многими событиями жизнь. В скорбные дни о таких людях говорят: “С ними уходит целая эпоха”», – сказал он.

«Его имя, память о нем должны найти свое место в истории Татарстана»

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев назвал Фатиха Сибагатуллина «личностью, оставившей в жизни Татарстана заметный и важный след».

«Фатих Саубанович работал не только в своей сфере, но и в масштабах всей республики. Он был одним из умелых, работающих на результат руководителей. Он трудился в Арском, Балтасинском, Мамадышском районах, ни один из этих муниципалитетов нельзя назвать “легким”. А он занимал ответственные посты. Его имя, память о нем должны найти свое место в истории республики», – отметил первый Президент РТ.

Минтимер Шаймиев: «Мы ему легкой работы не поручали. А он был человеком, который мог взяться за трудную работу и выполнить ее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаймиев упомянул, что Фатих Сибагатуллин занимался и научной деятельностью, подготовил кандидатов и докторов наук. «Мы ему легкой работы не поручали. А он был человеком, который мог взяться за трудную работу и выполнить ее. Фатих Саубанович, например, смог превратить Мамадышский район в очень успешный», – вспомнил он.

По словам Государственного Советника, за что бы ни взялся Фатих Сибагатуллин, «не останавливался, пока не сделает лучше других». «В борьбе корэш всех побеждал, на скачках ему обязательно нужно было прийти первым, по урожаю хлеба – не отставать от других районов. Вот таким он был – сын нашего народа. И мы должны быть вот такими, едиными. Если мы сами не будем сохранять достоинство своего народа, то кто это сделает?» – подчеркнул он.

«В Госдуме он всех наших коллег сделал татарами»

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов рассказал, что в парламенте Фатих Сибагатуллин пользовался большим авторитетом. «Вчера многие звонили, спрашивали, что с ним случилось, многим не верится, что его уже больше нет. Характер у него был требовательный, некоторые наши коллеги даже побаивались его, но, конечно, относились к нему с большим уважением. В Госдуме он всех наших коллег сделал татарами. Благодаря разъяснениям, аргументации ему невозможно было не поверить. Когда он ушел из Госдумы, многие спрашивали, где он и чем занимается. Его не хватает, по нему скучают», – поделился парламентарий.

Ильдар Гильмутдинов: «В Госдуме он всех наших коллег сделал татарами. Благодаря разъяснениям, аргументации ему невозможно было не поверить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гильмутдинов заметил, что Сибагатуллин мог зайти к любому министру и решить вопросы, актуальные для Татарстана. «Это один из тех, кто наиболее эффективно вел свою работу, свое направление, больше всех душой болел, ратовал за Татарстан. На нас он оказал огромное влияние тем, что был эрудированный, духовно богатый, внимательный. А как он любил своих детей, семью! Всегда говорил о детях, об их успехах. От имени всех его друзей выражаю глубокие соболезнования семье, близким», – заявил депутат.

Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов добавил, что Сибагатуллин «оставил след не только в общественно-политической и хозяйственной жизни, но и в российской науке». «На протяжении многих лет занимался актуальными проблемами Татарстана в области сельского хозяйства. У него опубликовано более 150 научных работ, 20 монографий. Основные работы были связаны с областью ветеринарии. Много внимания уделял проблеме утилизации отходов животноводства и добился значительных успехов, применяя биологические активаторы», – отметил он.

Мякзюм Салахов: «У него опубликовано более 150 научных работ, 20 монографий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Салахов сообщил, что был знаком с Сибагатуллиным около 20 лет. Они даже около двух недель вместе находились в московской клинике. «Были ежедневные многочасовые беседы, тогда он для меня раскрылся в полной мере. Я понял, какой он всесторонне эрудированный человек. Я познакомился с его прекрасной семьей. Благодарен, что эти дни у нас были. Мы потом даже стали друг друга называть братьями. Светлая память о Фатихе Саубановиче надолго сохранится в наших сердцах», – подчеркнул он.

В завершение церемонии прощания Рашид Сибагатуллин, сын Фатиха Саубановича, поблагодарил всех собравшихся за то, что пришли проводить его отца в последний путь.

Фатиха Сибагатуллина похоронили в селе Апазово Арского района Татарстана.