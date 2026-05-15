В Мамадыше к лету обновят пляжный комплекс и запустят прогулки на электрояхтах

В Мамадыше к летнему сезону планируют открыть прогулки по реке на электрояхтах. Как сообщили представители всесезонного курорта «Вятка», флот пополнился несколькими судами, которые будут использоваться для водных прогулок.

Кроме того, под управление курорта перешел многоуровневый пляжный комплекс, ранее известный как «Нократ». Теперь объект работает под названием «Вятка».

Согласно обновленной концепции, нижний уровень пляжной территории сохранит свободный вход для посетителей.

На территории также планируют открыть кафе и обустроить дополнительные зоны отдыха.

В настоящее время на объекте продолжаются ремонтные и обновляющие работы. Пляжный комплекс был открыт в Мамадыше в 2023 году. В его состав входят зоны отдыха, сауны, хамам, соляная комната, а также подогреваемые бассейны для детей и взрослых.