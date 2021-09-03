В Мамадыше состоялось открытие городского пляжа «Нократ» с банным комплексом

В Мамадыше состоялось открытие пляжа «Нократ» — современного, двухуровневого общественного пространства, с комплексом саун и бассейнов. Реализация масштабного проекта стала возможным благодаря победе города во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

В открытии пляжа приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Фатих Сибагатуллин и глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов.

Глава района отметил, что за средства из федерального бюджета боролись более 300 российских территорий, а победу одержал небольшой город на Вятке, которому на благоустройство было выделено 75 млн рублей. Анатолий Иванов выразил уверенность, что пляж будет служить объектом притяжения для жителей не только Татарстана, но и России.

«Сегодня праздник на мамадышской земле, мы открываем прекрасный пляж — поздравил всех присутствующих глава муниципалитета. — Мы так долго ждали этого объекта. Жить на Вятке и не иметь такой объект на набережной, был бы большой грех. Это первый подобный пляж в Татарстане. Аналогов нет даже в России».

Анатолий Иванов подчеркнул, что это не коммерческий объект, а социальный. На открытии для жителей Мамадыша организовали день открытых дверей — все желающие могли оценить работу бань и бассейнов.

Комплекс был построен в рекордно короткие сроки — первая свая была забита 8 сентября прошлого года. Сначала благоустройство пляжа осуществлялось за счет республиканской программы самообложения, затем благодаря победе во всероссийском конкурсе строительство ускорилось. Анатолий Иванов наградил благодарственными письмами и почетными грамотами проектировщиков, строителей, инженеров и всех причастных к строительству пляжа людей.

Современный пляж включает в себя сауны, бани, джакузи, бассейны, в том числе детский. Для удобства мамадышцев и гостей города на территории будут работать прокаты катамаранов, точки общепита, кафе. Пропускная способность комплекса составляет 60 — 100 человек в час. Вместе с нижним ярусом пляжа, который полностью доступен и бесплатен, новое общественное пространство уже представили как альтернативу для тех, кто турецкому берегу предпочитает родной, татарстанский.