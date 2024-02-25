В Мамадыше более чем за 306 млн рублей построят мост через реку Ошму

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На возведение в городе Мамадыше моста через реку Ошму с подходами к нему планируется направить более 306,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что строительство моста и дороги к нему позволит связать конец улицы 18-й Годовщины Октября с улицей Чапаева.

Полная длина моста по оси проезжей части составит 54,298 метра, а ширина — 11,546 метра. Он будет состоять из трех пролетов (по схеме 15 + 18 + 15 метров), которые выполнят из сборных железобетонных балок таврового сечения.

Ширина проезжей части будет равняться шести метрам, движение по ней будет двухполосным и двухсторонним. Подходы к сооружению спроектированы в виде грунтовых насыпей.

При этом трасса общей длиной 276,87 метра пройдет по существующему маршруту от улицы 18-й Годовщины Октября через поле. Тротуар шириной два метра предусмотрен только с правой стороны.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Необходимые средства поступят из республиканского бюджета двумя траншами. Почти 153 млн рублей окажется выделено в текущем году, и свыше 153,8 млн — в будущем.

Заявки принимаются до 12 марта, подрядчика определят 14 марта. От исполнителя потребуется сразу после заключения контракта приступить к работам и завершить их к 25 июля следующего, 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском поселке Константиновка реконструируют мост почти за 112 млн рублей.