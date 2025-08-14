В Мамадыше бойцу Табру и его семье помогли с дровами на зиму

С начала года в Мамадышском районе дровами обеспечили уже 112 семей участников специальной военной операции. Еще 35 семей ждут своей очереди. Помощь с лесоматериалом оказывают «Мамадышское лесничество» и «Мамадышский лесхоз».

Большинство таких заявок поступает во время личных встреч военнослужащих с главой района Вадимом Никитиным. Последняя просьба о помощи прозвучала от мобилизованного бойца с позывным Табр, который вернулся домой в отпуск. В администрацию района он пришел вместе с мамой и супругой.

Заявка на дрова была зарегистрирована. В знак поддержки и благодарности от земляков Табр получил комплект одежды и снаряжения от местного промышленного комбината, а также солдатский набор.

Жители района пожелали бойцу и его семье здоровья и скорого возвращения к мирной жизни.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.