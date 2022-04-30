В майские праздники на Казанке пройдет массовый заезд на велосипедах, самокатах и роликах

В начале мая у реки Казанки в столице Казани пройдет субботник, состоятся экологические командные соревнования, а также будет организован массовый заезд на велосипедах, самокатах и роликах. Программа событий стартует 1 мая в полдень с субботника в питомнике краснокнижных растений (на территории будущего парка «Залив Казанки»). Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Уникальный питомник был создан в 2020 году по инициативе руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева при поддержке мэрии Казани для экологических проектов и сохранения популяции редких растений, включая и занесенные в Красную книгу РТ.

Зимой неизвестные организовали не территории нелегальную снежную свалку, уничтожили кустарники и посадки деревьев. Поэтому на субботнике планируется не только уборка территории, но и восстановление причиненного ущерба. Место встречи — остановка «2-й переезд».

На следующей неделе, 7 мая, в 13.00 пройдут командные соревнования «Чистые игры» на территории будущего парка «Манзара». Желающие будут очищать природную территорию от мусора в необычном формате. Вместо привычного субботника горожан ждут экологические игры и призы, обучение разделению мусора.



Проект реализуется при поддержке грантов Росмолодежи. Весь необходимый инвентарь будет выдаваться на месте. Встретятся участники у ресторана «Круиз» (Нижнезареченская дамба, 1).

Кроме того, 8 мая в полдень состоится заезд на велосипедах, самокатах и роликах «Крути вдоль реки». Участников ждет поездка от моста Миллениум до парка «Манзара». Присоединиться к ней можно на велосипеде, а также на роликах, скейте или любом другом транспорте на колесах. Перед велозаездом состоятся зарядка от сообщества «Спорт у дома», показательные выступления от спортсменов экстрим-парка «Урам», а также презентация первого в Казани велокафе VELOCOFFEE. Участников также ждут конкурсы и экскурсия на протяжении всего заезда. Точка сбора — сцена у экстрим-парка «Урам». Протяженность веломаршрута составит 8 километров.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки разработана по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. Целью стратегии является создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным стал экстрим-парк «Урам».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на майские праздники в городах Татарстана пройдут танцевальные баттлы и кинопоказы.