На майские праздники в городах Татарстана пройдут баттлы танцев и кинопоказы

В первой половине мая в четырех малых городах Татарстана состоятся события на территориях, участвующих во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом «Татар-информу» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ», который совместно с жителями выступил организатором событий.

Каждое мероприятие должно отражать местную культуру и ее особенности: например, на территории парка «Молодежный» в Заинске работа идет преимущественно с подростками и молодежью, а склон реки Вятка жители Мамадыша рассматриваются как туристический маршрут, поэтому здесь планируется провести турслет.

Так, в парке экстремальных и зимних видов спорта на склоне реки Вятка 6 мая с 9 утра и до 8 вечера состоится «Станция юных туристов». Школьники со всей республики научатся ставить палатки, вязать узлы и познакомятся с настоящей полевой кухней.

7 мая в Лаишеве запланирован шоукейс-конференция «Кинематограф Татарстана». Место встречи — кластер Белые Горы, Семрук с 13.00 до 20.00.

13 мая с четырех дня и 7 вечера в Лениногорске, на Дне уличной культуры в парке Яшьлек, уличные танцоры и скейтеры устроят шоукейсы и проведут мастер-классы. Также гостей ждут фуд-корт и музыка от диджеев.

14 мая в зеленодольском сквере Алтынова пройдет «День заботы о себе и природе». Жителей и гостей ждут йога, нескучный субботник и секреты заботы о растениях от агронома и других экспертов. Мероприятие стартует в 10 утра и завершится в час дня.