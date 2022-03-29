В «Магните» прокомментировали ситуацию с выброшенным в мусорку хлебом в Казани

В «Магните» прокомментировали корреспонденту «Татар-информа» недавнюю ситуацию, когда жители Казани обнаружили в мусорке неподалеку от одного из магазинов сети огромное количество буханок хлеба и батонов.

«Мы проводим служебную проверку на предмет соблюдения сотрудниками магазина всех правил утилизации просроченной продукции. По закону компания обязана утилизировать продукты с истёкшим сроком годности, других вариантов пока не предусмотрено», – сообщили в пресс-службе розничной сети «Магнит».

Ранее агентство сообщало о том, что житель Казани снял на видео, как в мусорке возле магазина «Магнит» лежит огромное количество хлеба. Магазин находится на улице Латышских Стрелков.