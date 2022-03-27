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Ру Тат
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Происшествия
27 марта 2022  17:47
Павел Климчак

На видео сняли, как в мусорке возле магазина в Казани лежит огромное количество хлеба

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Жители Казани сняли на видео, как в мусорке у одного из магазинов сети «Магнит» лежит огромное количество хлеба. Магазин находится на улице Латышских стрелков.

На ролике видно, что хлеб, который лежит в мусорке, свежий, без плесени. Помимо хлеба, неизвестные также выкинули в мусорку большое количество батонов. Сама мусорка находится в нескольких метрах от служебного входа магазина.

В данный момент «Татар-информ» выясняет подробности случившегося. Агентство направило запрос руководству сети магазинов.

#хлеб #мусорка
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