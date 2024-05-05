В мае в парках Казани проведут бесплатные занятия для начинающих собаководов

В мае в казанских парках проведут несколько бесплатных занятий для начинающих собаководов. Расписанием «щенячьих часов» поделилась Дирекция парков и скверов города.

Тренировки состоятся на площадках для выгула собак. К участию допускаются щенки в возрасте от трех с половиной месяцев, прошедшие период карантина, обработку от паразитов и вакцинацию.

«Важно: в связи с частыми случаями заражения собак питомниковым кашлем, пожалуйста, будьте внимательны — если вы заметите у вашего питомца признаки кашля, чихания или слабости, срочно обратитесь к ветеринару и ограничьте контакт с другими собаками», — предупредили владельцев щенков.

Занятия проведет специалист по поведению собак. Она объяснит, как помочь питомцу с адаптацией, как понимать его потребности и улучшить эмоциональную связь.

Тренировки пройдут в парке «Континент» 12 мая, имени Тинчурина — 19 мая, «Светлая долина» — 26 мая. Все занятия стартуют в 13.00.

Для участия необходимо предварительно записаться у тренера Полины Кучеевой.