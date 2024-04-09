В мае Казанский ТЮЗ запустит по чаше Центра семьи «Казан» аудиоспектакль «9 этажей любви»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Казанский ТЮЗ 15 мая представит премьеру – спектакль-променад по зданию-чаше Центра семьи «Казан», который главный режиссер театра Радион Букаев анонсировал на пресс-конференции в «Татар-информе» в январе. Аудиоспектакль, который зрители будут воспринимать, следуя в наушниках по маршруту, получил название «9 этажей любви» и приурочен к Году семьи в России.

«Девять этажей – это высота самой Чаши. Про 9-этажки как элемент города мы подумали уже после, и это придает интересный дополнительный смысл. Жанр спектакля – романтическая прогулка. Продлится она около часа, а одновременно принять в ней участие смогут до 25 человек», – пояснили информагентству в пресс-службе театра.

Современную историю, как ранее сообщал главный режиссер Казанского ТЮЗа и режиссер постановки Радион Букаев, написали молодые авторы, бывшие кавээнщики, а теперь сценаристы продакшена «nada» Тимур Шарифуллин, Михаил Буланов, Александр Кандыба.

Речь пойдет о молодых парах, которые после романтики свиданий проходят сложности семейных отношений. Спектакль-променад проведет зрителей вслед за главным героем от набережной Казанки до смотровой площадки Дворца бракосочетаний – от разлада в отношениях до укрепления чувств. Музыку написал Альфит Фархадшин, озвучили спектакль артисты Казанского ТЮЗа Руслан Зубайраев, Дарья Бакшеева, Эльвина Сафина, Матвей Калинин.

Спектакль создавался при поддержке Министерства культуры Татарстана и совместно с Дирекцией парков и скверов Казани, в ведении которой как общественное пространство находится смотровая площадка Чаши. Рекомендуемая возрастная аудитория – зрители старше 16 лет.