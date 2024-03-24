В мае Казань примет фестиваль-форум «Литературный флагман России»

Фото: эмблема конкурса

В мае этого года столица Татарстана на неделю станет литературной столицей России. Двадцатого мая здесь начнется Всероссийский библиотечный конгресс, а уже 23 мая стартует фестиваль-форум «Литературный флагман России», который продлится до 25-го числа.

В прошлом году Татарстан победил во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион-2023» и получил благодаря этому возможность принять у себя лидеров издательской отрасли и креативных индустрий.

Фестиваль-форум состоится впервые, он должен стать своеобразной выставкой достижений книжной индустрии за десять лет существования конкурса. Предполагается, что участие в нем примут более 40 регионов России.

По мнению организаторов, фестиваль-форум будет особенно интересен с точки зрения выявления новых индустриальных трендов, поиска оригинальных решений создания и продвижения книги, популяризации чтения в современном обществе и в России будущего.

Участники мероприятия обсудят взаимодействие книжной отрасли со смежными креативными индустриями, цифровую трансформацию и кроссплатформенность книжной отрасли, перезагрузку книжной индустрии посредством активного взаимодействия с другими креативными секторами экономики; консолидацию книжного, академического и библиотечного сообществ, роль книжных магазинов и пространств как точек притяжения и значимой части образа жизни россиян.

В рамках будет организовано более 60 событий. Их проведут в гибридном формате по таким направлениям, как профессиональный блок, образовательный блок и культурно-просветительский блок.

Фестиваль-форум предварит онлайн-марафон регионов России, который пройдет 21 и 22 мая и окажется посвящен развитию книжной отрасли в регионах страны за последние десять лет с момента старта конкурса «Самый читающий регион» в 2015 году. Участники онлайн-марафона смогут продемонстрировать и познакомиться с лучшими практиками по продвижению книги и чтения в российских регионах.

Организатором фестиваля-форума выступает Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Президентского фонда культурных инициатив.

Партнер по обеспечению и поддержке онлайн-трансляций мероприятий — социальная сеть «ВКонтакте». Партнерами программы мероприятий станут Республиканская детская библиотека имени Р. Миннуллина, Ассоциация книгоиздателей России, Ассоциация книгораспространителей, АНО «Креативный путь», Московский политехнический университет, журнал «Университетская книга», журнал «Книжная индустрия», Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», фестивальное движение «Книжные маяки» и издательский холдинг «Эксмо-АСТ». Информационные партнеры — «Российская газета» и «Литературная газета».