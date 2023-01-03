«В любой травме ребенка виноваты родители»: врачи ДРКБ об опасностях зимних забав

Праздники еще только вот-вот начнутся, а в ДРКБ Татарстана уже поступили 54 ребенка с травмами после катания на «ватрушках». Нейрохирург и травматолог клиники объяснили «Татар-информу», какие из зимних забав особенно опасны и как не провести новогодние праздники в больнице.

С началом новогодних каникул в ДРКБ ожидают наплыва маленьких пациентов

Фото: © «Татар-информ»

В новогодние праздники в детской травматологии – аншлаг

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана в новогодние каникулы традиционно ожидают наплыва маленьких пациентов. Особая готовность – в травматологии и нейрохирургии.

«С учетом новогодних праздников у нас количество обращений увеличивается в разы. В первую очередь это связано с тем, что дети начинают активно кататься на ледянках, “ватрушках”, санках и коньках», – объяснил травматолог-ортопед ДРКБ Игорь Цой.

«Как правило, это относительно легкие черепно-мозговые травмы: сотрясения головного мозга, ушибы головного мозга, встречаются и переломы свода основания черепа. Слава богу, реже поступают дети с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, которые требуют какого-то нейрохирургического вмешательства», – заметил врач-нейрохирург ДРКБ Дамир Абдуллин.

Игорь Цой напомнил, что «ватрушка» опасна тем, что ребенок не просто катится вниз с горы, набирая скорость, но еще и закручивается Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ватрушки» – самый опасный вид развлечений

Нейрохирург и травматолог солидарны, что самый опасный вид новогодних забав – катание на тюбингах, или, как их еще называют, «ватрушках». Почти 60 детей с начала зимы уже попали в ДРКБ после катания на них.

Игорь Цой напомнил, что «ватрушка» опасна тем, что ребенок не просто катится вниз с горы, набирая скорость, но еще и закручивается.

«Тюбинг – это неуправляемый снаряд, который летит по горке и сбивает все на своем пути», – подчеркнул Дамир Абдуллин.

Травматологи видят столько детских травм, что лишний раз напоминают взрослым татарстанцам: наклон горки, с которой скатывается ребенок, должен быть не больше 20 градусов. Чем круче горка, тем она опаснее. Перед началом спуска необходимо убедиться, нет ли на горке бугров, трамплинов и других преград. Каждый прыжок может закончиться компрессионным переломом позвоночника. Нередко травмы получают не только те, кто едет на «ватрушке», но и ребята, которые стоят внизу спуска. Поэтому перед поездкой необходимо убедиться, нет ли внизу людей.

Но лучше, по словам врачей, сделать выбор в пользу лыж и коньков, а вот от катания на тюбингах отказаться совсем.

Наклон горки, с которой скатывается ребенок, должен быть не больше 20 градусов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как понять, что пора в травмпункт?

В зимние каникулы стационары республики будут работать круглосуточно и без выходных, поэтому если после падения боль у ребенка не проходит, нога или рука не двигается, то его нужно привезти в больницу, травмпункт или вызвать скорую помощь на место.

Детский нейрохирург уточнил, что чаще всего на травму головы указывают потеря сознания, рвота в ближайшие часы после травмы, вялость, угнетение сознания.

«Дети часто не могут сказать сами, что у них болит, как и где. Даже небольшая травма может повлечь за собой тяжелые последствия. Если ЧП произошло, мы в любом случае советуем обратиться к нейрохирургу для исключения черепно-мозговой травмы, может не быть никакой клинической картины, а травма может быть серьезной и проявится она только через несколько часов», – объяснил Дамир Абдуллин.

Дамир Абдуллин уточнил, что чаще всего на травму головы указывают потеря сознания, рвота в ближайшие часы после травмы, вялость, угнетение сознания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Любая травма ребенка – вина родителей»

Медики уверены, любая травма ребенка происходит по вине родителей.

«Всегда нужен присмотр – ребенок должен быть всегда под контролем родителей. Если ребенок хочет прокатиться на ватрушках, ледянках, санках, это должна быть специально подготовленная горка», – подчеркнул травматолог Игорь Цой.

Он добавил, что грамотно стоит выбирать ватрушки, ледянки и санки перед покупкой. Ребенок в них должен иметь возможность затормозить и поменять направление движения. Причем делать он это должен самостоятельно и безопасно для себя.

Нейрохирург в свою очередь добавил, что если за маленькими детьми нужен глаз да глаз, то подросткам необходимо объяснять, как вести себя на горках, катке и просто на улицах. Профилактическая дружеская беседа поможет избежать серьезных проблем со здоровьем, а новогодние каникулы пройдут без неприятных сюрпризов.