С травмами после катания на ватрушках в ДРКБ попали уже 54 юных татарстанца

С начала зимы 54 ребенка обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу с травмами после катания на тюбингах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

«Одним из самых травматичных снарядов для катаний являются ватрушки. Они имеют не совсем адекватное скольжение, ребенок мало того, что катится вниз, так еще и закручивается», – отметил в беседе с «Татар-информом» травматолог-ортопед ДРКБ Игорь Цой.

Тюбинг может развивать скорость до 55 километров в час, а остановить его почти невозможно. Часто на ватрушках дети получают травмы позвоночника, шеи, рук и ног.