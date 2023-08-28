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Руc Тат
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Происшествия 28 августа 2023 08:07

В Люберцах сбили беспилотник, летевший на Москву

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Сегодня ночью в подмосковных Люберцах сбили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь в оборонном ведомстве страны заявили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа была пресечена силами ПВО.

«Беспилотник уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшую субботу в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружили беспилотник. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#всу #беспилотники #Минобороны
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