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В Люберцах сбили беспилотник, летевший на Москву
Сегодня ночью в подмосковных Люберцах сбили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь в оборонном ведомстве страны заявили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа была пресечена силами ПВО.
«Беспилотник уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшую субботу в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружили беспилотник. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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