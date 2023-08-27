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В Орловской области средствами РЭБ обезвредили украинский дрон
Накануне вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы», – указал он в своем сообщении.
Отмечается, что никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем.
В настоящее время место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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