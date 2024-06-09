Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Луганске спасатели завершили работы на месте обрушения дома, спасены семь человек
Спасатели завершили аварийные работы на месте обрушения дома в Луганске, сообщили в МЧС России. В ведомстве уточнили, что из-под завалов были спасены семь человек.
«Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 7 человек. На месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники», – говорится в сообщении.
В минувшую пятницу Луганск был атакован пятью ракетами ATACMS, сообщало Минобороны РФ. Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города. В тот же день из-под завалов извлекли тела четырех человек, к утру 8 июня — еще двоих.
Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников