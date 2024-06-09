В Луганске спасатели завершили работы на месте обрушения дома, спасены семь человек

Спасатели завершили аварийные работы на месте обрушения дома в Луганске, сообщили в МЧС России. В ведомстве уточнили, что из-под завалов были спасены семь человек.

«Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 7 человек. На месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники», – говорится в сообщении.

В минувшую пятницу Луганск был атакован пятью ракетами ATACMS, сообщало Минобороны РФ. Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города. В тот же день из-под завалов извлекли тела четырех человек, к утру 8 июня — еще двоих.

Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.